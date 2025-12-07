कंपनी निर्देशिका
Keyfactor
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • कस्टमर सर्विस

  • सभी कस्टमर सर्विस वेतन

Keyfactor कस्टमर सर्विस वेतन

Keyfactor में औसत कस्टमर सर्विस कुल मुआवजा in United Kingdom प्रति year £128K से £186K तक है। Keyfactor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/7/2025

औसत कुल मुआवजा

$197K - $225K
United Kingdom
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$172K$197K$225K$250K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और कस्टमर सर्विस सबमिशन में Keyfactor की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी


योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Keyfactor?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें कस्टमर सर्विस ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Keyfactor in United Kingdom में कस्टमर सर्विस के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £186,361 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Keyfactor में कस्टमर सर्विस भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £127,926 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Keyfactor के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • The Predictive Index
  • Fantasy
  • Nava
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/keyfactor/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.