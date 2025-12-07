कंपनी निर्देशिका
Kent Hospital
Kent Hospital सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Kent Hospital में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $85.5K से $119K तक है। Kent Hospital के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/7/2025

औसत कुल मुआवजा

$92.7K - $112K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$85.5K$92.7K$112K$119K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Kent Hospital?

सामान्य प्रश्न

Kent Hospital in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $119,480 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Kent Hospital में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $85,490 है।

