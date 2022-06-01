कंपनी निर्देशिका
Kelly Services
Kelly Services वेतन

Kelly Services का वेतन कम-अंत में में एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $29,371 से लेकर उच्च-अंत में में एक विपणन के लिए $102,485 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Kelly Services. अंतिम अपडेट: 8/16/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $97K
भर्ती अधिकारी
Median $65K
व्यवसाय परिचालन प्रबंधक
$77.6K

डेटा वैज्ञानिक
$47.8K
मानव संसाधन
$32.1K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$29.4K
विपणन
$102K
विश्वास और सुरक्षा
$87.4K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Kelly Services में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका विपणन at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $102,485 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Kelly Services में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $71,305 है।

अन्य संसाधन