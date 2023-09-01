कंपनी निर्देशिका
KCI Technologies
KCI Technologies वेतन

KCI Technologies का वेतन निम्न स्तर पर सिविल इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $56,441 से उच्च स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए $97,594 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है KCI Technologies. अंतिम अपडेट: 9/15/2025

$160K

सिविल इंजीनियर
$56.4K
मैकेनिकल इंजीनियर
$69.7K
एमईपी इंजीनियर
$83.6K

प्रोजेक्ट मैनेजर
$97.6K
सामान्य प्रश्न

KCI Technologies में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोजेक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $97,594 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
KCI Technologies में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $76,615 है।

अन्य संसाधन