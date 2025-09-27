Kaseya सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Kaseya में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Poland Software Engineer 2 के लिए प्रति year PLN 255K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year PLN 291K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Poland पैकेज कुल PLN 265K है। Kaseya के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
