Kairos Power
  • San Francisco Bay Area

Kairos Power मैकेनिकल इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Kairos Power में मध्यक मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज प्रति year कुल $150K है। Kairos Power के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
प्रति वर्ष कुल
$150K
स्तर
Senior Engineer 1
मूल वेतन
$150K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Kairos Power?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Kairos Power in San Francisco Bay Area में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $159,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Kairos Power में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $105,000 है।

