JW Player वेतन

JW Player का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $78,712 से लेकर उच्च-अंत में में एक व्यवसाय विकास के लिए $321,600 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है JW Player. अंतिम अपडेट: 8/16/2025

$160K

व्यवसाय विकास
$322K
डेटा वैज्ञानिक
$86K
विपणन
$84.6K

उत्पाद डिजाइनर
$128K
उत्पाद प्रबंधक
$164K
भर्ती अधिकारी
$104K
बिक्री
$271K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$78.7K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$204K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

The highest paying role reported at JW Player is व्यवसाय विकास at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at JW Player is $128,380.

