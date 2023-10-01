कंपनी निर्देशिका
Julius Baer
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Julius Baer वेतन

Julius Baer का वेतन निम्न स्तर पर इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $45,074 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $213,714 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Julius Baer. अंतिम अपडेट: 9/6/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $162K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
$47.7K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
इन्वेस्टमेंट बैंकर
$45.1K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$167K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$214K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Julius Baer में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $213,714 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Julius Baer में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $164,568 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Julius Baer के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Intuit
  • Stripe
  • Apple
  • Facebook
  • Amazon
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन