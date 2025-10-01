कंपनी निर्देशिका
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

Johnson & Johnson में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area 23 के लिए प्रति year $81.6K से 24 के लिए प्रति year $116K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $95K है। Johnson & Johnson के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
23
Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
Senior Software Engineer
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Johnson & Johnson?

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Johnson & Johnson in New York City Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $122,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Johnson & Johnson में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $90,000 है।

अन्य संसाधन