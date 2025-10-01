Johnson & Johnson मैकेनिकल इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Johnson & Johnson में मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area 23 के लिए प्रति year $117K से 30 के लिए प्रति year $305K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $175K है। Johnson & Johnson के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
