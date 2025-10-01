कंपनी निर्देशिका
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson डेटा साइंटिस्ट वेतन Greater Boston Area में

Johnson & Johnson में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Greater Boston Area 23 के लिए प्रति year $98.6K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Boston Area पैकेज कुल $100K है। Johnson & Johnson के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
23
Data Scientist
$98.6K
$95K
$0
$3.6K
24
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
में करियर स्तर क्या हैं Johnson & Johnson?

सामान्य प्रश्न

Johnson & Johnson in Greater Boston Area में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $205,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Johnson & Johnson में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Greater Boston Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $100,000 है।

