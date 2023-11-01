कंपनी निर्देशिका
Jarvis Consulting Group
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Jarvis Consulting Group वेतन

Jarvis Consulting Group का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $30,025 से लेकर उच्च-अंत में में एक भर्ती अधिकारी के लिए $133,863 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Jarvis Consulting Group. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

प्रबंधन परामर्शदाता
Median $47.9K
भर्ती अधिकारी
$134K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Rolul cel mai bine plătit raportat la Jarvis Consulting Group este भर्ती अधिकारी at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $133,863. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Jarvis Consulting Group este $47,859.

विशेष नौकरियां

    Jarvis Consulting Group के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Amazon
  • Uber
  • Google
  • Apple
  • Coinbase
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन