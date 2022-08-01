कंपनी निर्देशिका
January Technologies
January Technologies वेतन

January Technologies का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $142,000 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $310,545 तक है।

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $142K
ह्यूमन रिसोर्सेज
Median $241K
पीपल ऑपरेशन्स
$281K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$311K
सामान्य प्रश्न

January Technologies में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $310,545 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
January Technologies में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $261,200 है।

