Jane Technologies वेतन

Jane Technologies का वेतन निम्न स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $160,800 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $266,325 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Jane Technologies. अंतिम अपडेट: 9/14/2025

$160K

डेटा साइंटिस्ट
$161K
प्रोडक्ट मैनेजर
$266K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$209K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$174K
सामान्य प्रश्न

Jane Technologies में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $266,325 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Jane Technologies में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $191,157 है।

