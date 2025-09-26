कंपनी निर्देशिका
Jabil
Jabil सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Jabil में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Taiwan Software Engineer II के लिए प्रति year NT$1.25M से Senior Software Engineer के लिए प्रति year NT$1.63M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Taiwan पैकेज कुल NT$1.4M है। Jabil के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Jabil?

सामान्य प्रश्न

Jabil in Taiwan में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज NT$2,833,786 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Jabil में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Taiwan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा NT$1,193,556 है।

