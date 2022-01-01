कंपनी निर्देशिका
iRhythm
यहां काम करते हैं?

iRhythm वेतन

iRhythm का वेतन कम-अंत में में एक विपणन परिचालन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $124,375 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $357,700 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है iRhythm. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $211K
व्यवसाय विश्लेषक
$154K
हार्डवेयर इंजीनियर
$179K

विपणन परिचालन
$124K
उत्पाद प्रबंधक
$266K
बिक्री
$199K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$358K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$153K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

iRhythm में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

iRhythm में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $357,700 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
iRhythm में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $188,876 है।

