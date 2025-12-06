कंपनी निर्देशिका
IPE Global
IPE Global लीगल वेतन

IPE Global में औसत लीगल कुल मुआवजा in India प्रति year ₹311K से ₹442K तक है। IPE Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा

$4K - $4.8K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$3.5K$4K$4.8K$5K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं IPE Global?

सामान्य प्रश्न

IPE Global in India में लीगल के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹441,846 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
IPE Global में लीगल भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹311,214 है।

