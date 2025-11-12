Intuit मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Intuit में मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Software Engineer 2 के लिए प्रति year $149K से Staff Software Engineer के लिए प्रति year $332K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $163K है। Intuit के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$149K
$106K
$36.7K
$6.7K
Senior Software Engineer
$288K
$180K
$70K
$38.3K
Staff Software Engineer
$332K
$214K
$100K
$18K
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Intuit में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)