Intuit यूएक्स डिजाइनर वेतन Israel में

Intuit में मध्यक यूएक्स डिजाइनर मुआवजा in Israel पैकेज प्रति year कुल ₪620K है। Intuit के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत पैकेज
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
प्रति वर्ष कुल
₪620K
स्तर
Staff Product Designer
मूल वेतन
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
बोनस
₪64.4K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
13 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Intuit?
नवीनतम वेतन सबमिशन
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Intuit में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Intuit in Israel में यूएक्स डिजाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₪765,793 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Intuit में यूएक्स डिजाइनर भूमिका in Israel के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₪534,745 है।

