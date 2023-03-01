कंपनी निर्देशिका
Intesa Sanpaolo
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Intesa Sanpaolo वेतन

Intesa Sanpaolo का वेतन कम-अंत में में एक वित्तीय विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $15,558 से लेकर उच्च-अंत में में एक समाधान वास्तुकार के लिए $93,254 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Intesa Sanpaolo. अंतिम अपडेट: 8/13/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $47.7K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

वित्तीय विश्लेषक
$15.6K
मानव संसाधन
$81.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
परियोजना प्रबंधक
$85.7K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$80.1K
समाधान वास्तुकार
$93.3K
तकनीकी लेखक
$39.8K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Intesa Sanpaolo je समाधान वास्तुकार at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $93,254. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Intesa Sanpaolo je $80,056.

विशेष नौकरियां

    Intesa Sanpaolo के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Spotify
  • Facebook
  • Snap
  • Amazon
  • Google
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन