International SOS वेतन

International SOS का वेतन निम्न स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $70,614 से उच्च स्तर पर सेल्स के लिए $150,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है International SOS. अंतिम अपडेट: 9/5/2025

$160K

सेल्स
Median $150K
डेटा साइंटिस्ट
$70.6K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$94.1K

प्रोग्राम मैनेजर
$74.6K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$127K
सामान्य प्रश्न

International SOS में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सेल्स है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $150,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
International SOS में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $94,063 है।

