Interactive Brokers वेतन

Interactive Brokers का वेतन निम्न स्तर पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $11,558 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $400,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Interactive Brokers. अंतिम अपडेट: 11/25/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट
Median $280K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

बिज़नेस ऑपरेशन्स
$109K
डेटा एनालिस्ट
$116K
डेटा साइंटिस्ट
$132K
ह्यूमन रिसोर्सेस
$85.4K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)
$11.6K
लीगल
$106K
मार्केटिंग
$106K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$174K
प्रोडक्ट मैनेजर
$99.5K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$189K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

10%

वर्ष 1

15%

वर्ष 2

15%

वर्ष 3

15%

वर्ष 4

15%

वर्ष 5

15%

वर्ष 6

15%

वर्ष 7

स्टॉक प्रकार
RSU

Interactive Brokers में, RSUs 7-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 10% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (10.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 6th-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 7th-वर्ष (15.00% वार्षिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

Interactive Brokers में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $400,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Interactive Brokers में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $160,026 है।

अन्य संसाधन

