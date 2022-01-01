Interactive Brokers वेतन

Interactive Brokers में, RSUs 7-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

10 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 10.00 % वार्षिक )

15 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

15 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

15 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

15 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

15 % में वेस्ट होता है 6th - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )