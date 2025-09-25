कंपनी निर्देशिका
Interac Cybersecurity Analyst वेतन

Interac में मध्यक Cybersecurity Analyst मुआवजा पैकेज प्रति year कुल CA$114K है। Interac के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत पैकेज
company icon
Interac
Cybersecurity Analyst
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$114K
स्तर
hidden
मूल वेतन
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$10.4K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Interac?

CA$225K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Interac में jobFamilies.Cybersecurity Analyst के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$140,477 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Interac में jobFamilies.Cybersecurity Analyst भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$113,939 है।

