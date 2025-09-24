कंपनी निर्देशिका
Intelliswift Software
Intelliswift Software सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Intelliswift Software में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹495K है। Intelliswift Software के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Intelliswift Software
Software Engineer
Pune, MH, India
प्रति वर्ष कुल
₹495K
स्तर
Associate Software Engineer
मूल वेतन
₹485K
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹10.2K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Intelliswift Software?

₹13.98M

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से ₹2.62M+ (कभी-कभी ₹26.2M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en सॉफ्टवेयर इंजीनियर hos Intelliswift Software in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹3,695,474. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Intelliswift Software for सॉफ्टवेयर इंजीनियर rollen in India er ₹484,513.

