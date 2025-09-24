कंपनी निर्देशिका
IntelliGenesis
IntelliGenesis इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) वेतन

IntelliGenesis में मध्यक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) मुआवजा पैकेज प्रति year कुल $101K है। IntelliGenesis के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
प्रति वर्ष कुल
$101K
स्तर
L1
मूल वेतन
$101K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
9 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं IntelliGenesis?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

IntelliGenesis में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $104,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
IntelliGenesis में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $101,000 है।

