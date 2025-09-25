कंपनी निर्देशिका
Integris
Integris सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Integris में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $98.4K है। Integris के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत पैकेज
company icon
Integris
DevOps Engineer
Hilo, HI
प्रति वर्ष कुल
$98.4K
स्तर
L1
मूल वेतन
$92.4K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$6K
कंपनी में वर्ष
9 वर्ष
अनुभव के वर्ष
9 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Integris?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en सॉफ्टवेयर इंजीनियर hos Integris in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $104,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Integris for सॉफ्टवेयर इंजीनियर rollen in United States er $89,000.

फीचर्ड जॉब्स

    Integris के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

