कंपनी निर्देशिका
Integral Ad Science
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Integral Ad Science वेतन

Integral Ad Science का वेतन कम-अंत में में एक बिक्री के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $105,525 से लेकर उच्च-अंत में में एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) के लिए $320,390 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Integral Ad Science. अंतिम अपडेट: 8/10/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $175K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Median $165K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
बिक्री
$106K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$269K
समाधान वास्तुकार
$159K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$131K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$109K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Integral Ad Science में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $320,390 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Integral Ad Science में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $162,100 है।

विशेष नौकरियां

    Integral Ad Science के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन