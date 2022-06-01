कंपनी निर्देशिका
Intapp
Intapp वेतन

Intapp का वेतन कम-अंत में में एक लेखाकार के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $72,507 से लेकर उच्च-अंत में में एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) के लिए $233,825 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Intapp. अंतिम अपडेट: 8/10/2025

$160K

उत्पाद डिजाइनर
Median $108K
उत्पाद प्रबंधक
Median $144K
लेखाकार
$72.5K

सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$234K
विपणन
$102K
उत्पाद डिजाइन प्रबंधक
$95.5K
परियोजना प्रबंधक
$164K
बिक्री
$120K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$119K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$129K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Intapp में, स्टॉक/इक्विटी ग्रांट 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Intapp में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $233,825 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Intapp में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $119,799 है।

विशेष नौकरियां

    Intapp के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

