Insurance Supermarket वेतन

Insurance Supermarket में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका कस्टमर सर्विस at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $2,010 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।