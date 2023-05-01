कंपनी निर्देशिका
Insurance Supermarket
Insurance Supermarket वेतन

Insurance Supermarket का मध्यक वेतन कस्टमर सर्विस के लिए $2,010 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Insurance Supermarket. अंतिम अपडेट: 10/21/2025

कस्टमर सर्विस
$2K
सामान्य प्रश्न

Insurance Supermarket में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका कस्टमर सर्विस at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $2,010 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Insurance Supermarket में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $2,010 है।

