कंपनी निर्देशिका
Instacart
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर

  • सभी टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Instacart टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Instacart के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत कुल मुआवजा

CA$113K - CA$137K
Canada
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
CA$105KCA$113KCA$137KCA$146K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 1 और टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर सबमिशन में Instacart की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

CA$226K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से CA$42.3K+ (कभी-कभी CA$423K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Instacart में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

50%

वर्ष 1

50%

वर्ष 2

स्टॉक प्रकार
RSU

Instacart में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (50.00% वार्षिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Instacart in Canada में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$146,208 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Instacart में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$104,614 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Instacart के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन