कंपनी निर्देशिका
Instacart
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • रिक्रूटर

  • सभी रिक्रूटर वेतन

Instacart रिक्रूटर वेतन

Instacart में रिक्रूटर मुआवजा in United States L5 के लिए प्रति year $222K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $195K है। Instacart के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
Recruiter 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Recruiter 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Recruiter 1
$222K
$173K
$49K
$0
L6
Senior Recruiter 2
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 3 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Instacart में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

50%

वर्ष 1

50%

वर्ष 2

स्टॉक प्रकार
RSU

Instacart में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (50.00% वार्षिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें रिक्रूटर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en रिक्रूटर hos Instacart in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $245,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Instacart for रिक्रूटर rollen in United States er $173,000.

फीचर्ड जॉब्स

    Instacart के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन