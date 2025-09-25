Instacart प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Instacart में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in United States L3 के लिए प्रति year $160K से L9 के लिए प्रति year $553K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $338K है। Instacart के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
$349K
$205K
$144K
$0
L6
$389K
$212K
$172K
$6.1K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Instacart में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
50%
वर्ष 1
50%
वर्ष 2
Instacart में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (50.00% वार्षिक)
50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)