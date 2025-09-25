Instacart बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

कंपनी निर्देशिका
Instacart में बिज़नेस डेवलपमेंट मुआवजा in United States L7 के लिए प्रति year $196K है। Instacart के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत कुल मुआवजा

$223K - $259K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$197K$223K$259K$286K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 3 अधिक स्तर
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Instacart में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

50%

वर्ष 1

50%

वर्ष 2

स्टॉक प्रकार
RSU

Instacart में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (50.00% वार्षिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Instacart in United States में बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $285,600 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Instacart में बिज़नेस डेवलपमेंट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $196,800 है।

