Instacart बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

Instacart में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर मुआवजा L6 के लिए प्रति year $210K है। Instacart के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत कुल मुआवजा $193K - $219K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $170K $193K $219K $242K सामान्य रेंज संभावित रेंज

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $210K $158K $52K $0 देखें 3 अधिक स्तर

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Instacart में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक ) 50 % वर्ष 1 50 % वर्ष 2 स्टॉक प्रकार RSU Instacart में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 50 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 50.00 % वार्षिक )

50 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 12.50 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Instacart ?