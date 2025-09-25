Instacart बिज़नेस ऑपरेशन्स वेतन

कंपनी निर्देशिका
Instacart में औसत बिज़नेस ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year $366K से $512K तक है। Instacart के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत कुल मुआवजा

$396K - $460K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$366K$396K$460K$512K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Instacart में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

50%

वर्ष 1

50%

वर्ष 2

स्टॉक प्रकार
RSU

Instacart में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (50.00% वार्षिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Instacartबिज़नेस ऑपरेशन्स职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$511,700。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Instacartबिज़नेस ऑपरेशन्स职位的年度总薪酬中位数为$365,500。

