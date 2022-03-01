कंपनी निर्देशिका
Innovapost
Innovapost वेतन

Innovapost का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $91,701 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Innovapost. अंतिम अपडेट: 9/14/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $91.7K
सामान्य प्रश्न

Innovapost में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $91,701 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Innovapost में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $91,701 है।

