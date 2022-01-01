कंपनी निर्देशिका
Innovaccer
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Innovaccer वेतन

Innovaccer का वेतन निम्न स्तर पर डेटा एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $9,325 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर के लिए $260,100 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Innovaccer. अंतिम अपडेट: 9/6/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
Median $17.5K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $55.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $67.7K
डेटा एनालिस्ट
Median $9.3K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $21.6K
डेटा साइंस मैनेजर
$70.8K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$77.7K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$16.5K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$11.8K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$260K
सेल्स
$11.8K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Innovaccer में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $260,100 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Innovaccer में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $21,561 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Innovaccer के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • LeverX
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन