InMobi बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

InMobi में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India SDE I के लिए प्रति year ₹2.45M से SDE III के लिए प्रति year ₹5.6M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹3.01M है। InMobi के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
InMobi में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.19% प्रति अवधि)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)