Infront X वेतन

Infront X का वेतन कम-अंत में में एक परियोजना प्रबंधक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $43,512 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए $181,090 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Infront X. अंतिम अपडेट: 8/12/2025

$160K

उत्पाद प्रबंधक
$181K
परियोजना प्रबंधक
$43.5K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$92.8K

तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$161K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Infront X में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $181,090 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Infront X में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $126,793 है।

