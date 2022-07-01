कंपनी निर्देशिका
Infovista
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Infovista वेतन

Infovista का वेतन कम-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $59,700 से लेकर उच्च-अंत में में एक समाधान वास्तुकार के लिए $120,011 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Infovista. अंतिम अपडेट: 8/11/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

उत्पाद डिजाइनर
$59.7K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$101K
समाधान वास्तुकार
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Infovista הוא समाधान वास्तुकार at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $120,011. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Infovista הוא $101,490.

विशेष नौकरियां

    Infovista के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Flipkart
  • Databricks
  • DoorDash
  • Amazon
  • Pinterest
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन