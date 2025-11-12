Infosys डेटा आर्किटेक्ट वेतन India में

Infosys में डेटा आर्किटेक्ट मुआवजा in India JL3B के लिए प्रति year ₹455K से JL5 के लिए प्रति year ₹1.53M तक है। Infosys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
JL3B
₹455K
₹455K
₹0
₹0
JL3A
₹510K
₹510K
₹0
₹0
JL4
₹734K
₹710K
₹0
₹24.2K
JL5
₹1.53M
₹1.46M
₹14.2K
₹50.7K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Infosys में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)