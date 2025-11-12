कंपनी निर्देशिका
Infosys
Infosys साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर वेतन

Infosys में मध्यक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹779K है। Infosys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत पैकेज
company icon
Infosys
Site Reliability Engineer
Pune, MH, India
प्रति वर्ष कुल
₹779K
स्तर
4
मूल वेतन
₹779K
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
6 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
नवीनतम वेतन सबमिशन
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Infosys में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Infosys in India में साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,605,554 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Infosys में साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹779,199 है।

