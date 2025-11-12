कंपनी निर्देशिका
Infosys
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area

Infosys फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area में

Infosys में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area JL4 के लिए प्रति year $79.5K है। मध्यक yearली मुआवजा in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area पैकेज कुल $79.5K है। Infosys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
JL3B
Systems Engineer(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Systems Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Technology Analyst
$79.5K
$79.5K
$0
$0
JL5
Technology Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Infosys में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Infosys in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $80,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Infosys में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $79,500 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Infosys के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन