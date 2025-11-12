Infosys फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Dallas Area में

Infosys में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Dallas Area JL4 के लिए प्रति year $101K से JL5 के लिए प्रति year $103K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज कुल $100K है। Infosys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
JL3B
JL4
$101K
$100K
$0
$1.3K
JL5
$103K
$103K
$0
$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Infosys में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)