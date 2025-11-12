कंपनी निर्देशिका
Infosys
Infosys फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Canada में

Infosys में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada JL4 के लिए प्रति year CA$105K से JL5 के लिए प्रति year CA$114K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$97.9K है। Infosys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
JL3B
Systems Engineer(प्रवेश स्तर)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$105K
CA$105K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$114K
CA$112K
CA$190.4
CA$1.3K
देखें 2 अधिक स्तर
जोड़ें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Infosys में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Infosys in Canada में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$156,065 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Infosys में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$101,696 है।

अन्य संसाधन