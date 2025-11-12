Infosys बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Pune Metropolitan Region में

Infosys में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Pune Metropolitan Region JL3A के लिए प्रति year ₹409K से JL5 के लिए प्रति year ₹1.43M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Pune Metropolitan Region पैकेज कुल ₹1.1M है। Infosys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
JL3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
₹409K
₹409K
₹0
₹0
JL4
₹1.08M
₹1.07M
₹0
₹11.6K
JL5
₹1.43M
₹1.28M
₹8.2K
₹140K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Infosys में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)