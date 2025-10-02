Infor सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Sri Lanka में

Infor में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Sri Lanka Software Engineer के लिए प्रति year LKR 2.78M है। मध्यक yearली मुआवजा in Sri Lanka पैकेज कुल LKR 3.18M है। Infor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
