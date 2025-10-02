Infor सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Hyderabad Area में

Infor में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Hyderabad Area Associate Software Engineer के लिए प्रति year ₹667K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year ₹1.69M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Hyderabad Area पैकेज कुल ₹1.21M है। Infor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
