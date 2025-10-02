कंपनी निर्देशिका
Infor
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Infor सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Czech Republic में

Infor में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Czech Republic Senior Software Engineer के लिए प्रति year CZK 1.25M है। मध्यक yearली मुआवजा in Czech Republic पैकेज कुल CZK 1.31M है। Infor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Infor?

सामान्य प्रश्न

Infor in Czech Republic में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CZK 1,403,914 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Infor में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Czech Republic के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CZK 1,137,187 है।

अन्य संसाधन