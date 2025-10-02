कंपनी निर्देशिका
Infor
Infor सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Atlanta Area में

Infor में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Atlanta Area Software Engineer के लिए प्रति year $99.8K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year $131K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Atlanta Area पैकेज कुल $90K है। Infor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Infor?

सामान्य प्रश्न

Infor in Atlanta Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $131,333 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Infor में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Atlanta Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $90,000 है।

